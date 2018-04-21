من هو الباكستانى الغامض الذى يُثير غضب «ترامب»؟!

انفجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاضبًا بعد أنّ علم أنَّ الديمقراطيين، قد حركوا دعوى قضائية ضد مكتب حملته للرئاسة، متهمينه بالتواطوء في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية 2016، ضد مرشحتهم الديمقراطية هيلاري كلينتون.



وقال «ترامب» مغرّدًا على «تويتر» صباح السبت: «الآن سنرد على حاسوب اللجنة القومية للحزب الديمقراطي التي رفضوا تسلميه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وحاسوب ديبي واسرمان شولتز (نائبة ديمقراطية)، والوثائق التي يحوذها الرجل الباكستاني الغامض، وبريد كلينتون».



فمن هو الرجل الباكستاني الغامض الذي يثير غضب الرئيس الأمريكي؟!



وفقًا موقع «ذا جيتواي بوندت» اليميني الموالي لترامب، فقد استخدمت النائبة الديمقراطية ديبي وأسرمان شولتز التي هاجمها «ترامب» في تغريدته عائلة باكستانية غامضة لإدارة تكنولوجيا المعلومات لها ولعدد من الديمقراطيين في مجلس النواب.



وحسب الموقع فقد كان بامكان الأخوين «عوان» الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وبيانات الكمبيوتر لما يقدر بنحو 800 من المشرعين والموظفين.



ويشير الموقع إلى أنَّ عمران عوان قام بتخزين «تيرابايت» (1024 جيجابايت) من المعلومات على موقع «دروب بوكس» ​المتخصص في تخزين المعلومات.



ولفت الموقع الموالي لترامب إلى أنَّه ربما يكون قد باع المعلومات لجهات ما.