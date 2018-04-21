القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 07:26 ص

اليوم.. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية فى اتهامها بالرشوة

سعاد الخولي
سعاد الخولي
عادل عبد العال - مصطفي حربي
dostor.org/2136893

تواصل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 آخرين، فى اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية مقابل أداء موظف عمومى عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبدالمجيد وحسام فتحى.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق سعاد الخولى وبقية المتهمين، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضى، فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.

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