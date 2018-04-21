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السبت 21/أبريل/2018 - 12:28 ص

«محلية النواب» تختتم زيارة أسوان الميدانية

مجلس النواب برئاسة
مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني
كريمة أبو زيد
dostor.org/2136832

اختتمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، فعاليات زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان، باجتماع مع اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية للمحافظة، مساء أمس الجمعة.

وانعقد الاجتماع في ديوان عام محافظة أسوان، بحضور عدد من نواب المحافظة منهم، محمد سليم، نائب كوم أمبو، وياسين عبدالصبور، نائب دائرة نصر النوبة، وعامر الحناوي، نائب دراو.

واستمع محافظ أسوان والقيادات التنفيذية للمحافظة لوفد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتهم وانطباعاتهم التي تكونت خلال الزيارة عن مشكلات أسوان ومراكزها وقراها واحتياجاتها الملحة.

وخلال الاجتماع طالب وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وكذلك نواب أسوان، بزيادة الاعتمادات والمخصصات المالية لمحافظة أسوان، حتى تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين الملحة وحل المشكلات العديدة التي تعاني منها المحافظة، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس، إن محافظة أسوان من المحافظات المهمة وبها مقومات التنمية وثروات عديدة تحتاج إلى حسن استغلال، مستطردا: «محافظة أسوان تحتاج إلى فكر ومال، وسنتبني كل مطالبها واحتياجاتها سعيا لحل مشاكلها، وسنبذل كل الجهود الممكنة لحلها».

وأوضح أن اللجنة ستعد تقرير شامل وتفصيلي عن الزيارة الميدانية لمحافظة أسوان، وسيشارك نواب أسوان في كتابته، وستكون فيه توصيات شاملة لكل ما رصدته اللجنة خلال الزيارة، وما طرح من جانب نواب أسوان والمحافظة وأعضاء اللجنة، وبشأن ما استنتجته اللجنة خلال الزيارة.

وفي سياق متصل، قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بإهداء درع المحافظة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وسلمه للمهندس أحمد السجيني، بصفته رئيسا للجنة.

ويرأس وفد مجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم النواب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي، أمين سر اللجنة، وبدوي النويشي، ونبيل شاهين، وهانم أبو الوفا، وفتحي الشرقاوي، وعبدالحميد كمال، ويسري الأسيوطي، ومحسن أبوسمنة، ورشاد عبدالحميد، ورضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، ومحمد صابر وأحمد جابر، من أمانة لجنة الإدارة المحلية.

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