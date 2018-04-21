الفصل المصرى بـ«الإيكوسوك»: نسعى لتنفيذ أجندة 2036 للتنمية الأفريقية

قال ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورئيس لجنة السلم والأمن بالفصل الوطني المصري بالأيكوسوك، إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يتشكل من مجموعة من المنظمات دول القارة الأفريقية ويتم تشكيل فصول داخل المجلس، وتشتغل على أهداف الاتحاد الأفريقي ويضم في عضويته عدد من اللجان منها لجنة المشاركة السياسية والسلم والأمن وغيرها.



وأضاف «جاد الكريم»، في تصريح لـ« الدستور»، أن دور الفصل الوطني المصري، مهم في فكرة تعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة وتحقيق الأهداف الأفريقية 2063، وتخدم أفكار تنموية للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الفصل الوطني يضع في لائحته تشكيل اللجان الداخلية، موضحًا أن المنسق العام للفصل المصري هي مؤسسة ماعت.