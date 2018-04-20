«المحامين» تبدأ تفعيل الخطابات العلاجية للأعضاء العام الجاري

أعلنت نقابة المحامين، عن استخراج 40 خطاب من الخطابات العلاجية الخاصة بالأشعة والتحاليل والمستشفيات للمحامين الحاصلين على البطاقة العلاجية لعام 2018، من المكتب المخصص للعلاج، بمقرها فى شارع رمسيس، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد للنقابة، إن العمل بالمكتب يستمر طوال الأسبوع وبشكل ثابت، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بالدور الثاني بغرفة الأطباء بمقر النقابة العامة، بالتنسيق مع إدارة العلاج، وبالتوازي مع مكتب العلاج بالنادي النهري بالمعادي، تيسيرا وتسهيلا على المحامين.

