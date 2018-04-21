«الصحة النفسية»: خريطة صحية بجميع مراكز الإدمان الحكومية والخاصة بالمحافظات

أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الصحة النفسية، أن الأمانة أوشكت الانتهاء من إعداد البحث القومي للإدمان والذي يتم إجراءه على المدارس والجامعات بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه.



وأضافت "عبدالمقصود"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن المسح سيبحث ظاهرة إدمان الشباب والمراهقين فى المدارس والجامعات المصرية وسيتم الانتهاء منه فى الربع الأخير من عام 2018، وسيشمل النسب الواقعية عن وضع الإدمان فى مصر بجميع المحافظات.



وأوضحت أن الأمانة العامة للصحة النفسية بصدد الانتهاء من وضع الخريطة الصحية لمراكز علاج الإدمان والتي ستشمل جميع المراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الجيش والقطاع الخاص والجامعات؛ للقضاء على ظاهرة مراكز الإدمان غير المرخصة.