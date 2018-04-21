القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 07:44 ص

أهم 10 مزارات أثرية بالجيزة.. تعرف عليها

مزارات أثرية بالجيزة
مزارات أثرية بالجيزة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2136684

يوجد بمحافظ الجيزة العديد من المزارات السياحية، والتي تعد وجه السياح الراغبين فى زيارة مصر من جميع أنحاء العالم.

وكانت محافظة الجيزة استضافت الشهر الماضى الجمعية الأورومتوسطية، التي عقدت جلستها التاسعة بمحافظة الجيزة، وتم خلالها الدعوة لتنشيط السياحة فى مصر، وقامت المحافظة بوضع دليل سياحى لأهم المناطق الأثرية لمعرفة السياح بها.

وهناك 10 أماكن تعد الأشهر فى برامج زياره السياح، وهي كالأتي:

١- منطقة الهرم:
تعد أشهر المواقع الأثرية فى العالم؛ لأنها تضم الهرم الأكبر وأبى الهول.

٢- منطقة أبورواش:
يوجد بها هرم جدف رع بن خوفو، الذى لا يزيد طوله عن ١٢مترًا.

٣- زواية العريان
بها بقايا هرمين لملكين من الأسرة الثالثه أبرزهم مايسمى بالهرم الناقص لنب كا.

٤-منطقة أبوصير:
اسمها مستمد من بوأوزير أى مقر الإله أوزيريس، وبها معابد الشمس وأربعة أهرامات لملوك من الأسرة الخامسة.

٥-منطقة سقارة:
أشتق اسمها من إله الجبانة المعبود سكر، وأبرز مابها هرم الملك زوسر المدرج بارتفاع 44.5 متر، ويتكون من 6 مصاطب وهرم الملك تتي، أول ملوك الأسرة السادسة، وأهم مابه نصوص الأهرام بداخله وهرم أوناس، أول هرم سجلت به نصوص الأهرام.

٦- منطقة دهشور:
تقع على بعد 11 كم من جنوب سقارة، وهى المكان الذى شهد مولد أول هرم كامل فى مصر، حيث يوجد بها 5 أهرامات، أبرزهم، الهرم المنحنى والهرم الأحمر؛ لأحمرار لون أحجاره، وكلاهما لسنفرو والد خوفو، بجانب هرمى لسنوسرت الثالث وأمنمحات الثاني والثالث.

٧- اللشت
كانت عاصمة لمصر فى الأسرة 12، وبها هرمى لأمنمحات الأول وسنوسرت الأول ووعدة مقابر.

٨- منطقة ميت رهينة:
هى بقايا أطلال العاصمة منف وعثر بها على التمثال الضخم لرمسيس الثاني، الذي تم نقله مؤخرًا للمتحف المصري الكبير، وهناك تمثال أخر ضخم لرمسيس الثاني أقيم له متحف خاص، وبجوار المتحف معبد كان مخصص لتحنيط العجل أبيس، وبالمنطقة ثاني أضخم تمثال لآبى الهول وبجوار ميت رهينة فى العزيزية بقايا قصر.

٩- مرمدة بنى سلامة وجرزة تضم حضارة من عصور ما قبل التاريخ

١٠-الواحات البحرية
تقع على بعد 335 كم غرب الجيزة، وبها منطقة القصر، حيث بقايا معبد وقوس نصر من العصر الرومانى، وأطلال معبد الإسكندر الأكبر، ومقابر لحاكم الواحات فى منطقة الباويطي، وكنيسة من القرن الرابع.

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