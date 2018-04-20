القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 04:52 م

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور
dostor.org/2136489

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الإذاعة الداخلية للنادي، أن قوات الأمن ألقت القبض على ما يقرب من 30 فردا من الألتراس اليوم.

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