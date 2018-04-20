مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الإذاعة الداخلية للنادي، أن قوات الأمن ألقت القبض على ما يقرب من 30 فردا من الألتراس اليوم.
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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الإذاعة الداخلية للنادي، أن قوات الأمن ألقت القبض على ما يقرب من 30 فردا من الألتراس اليوم.
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