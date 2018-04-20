ثغرة أمنية لسرقة جميع البيانات من آيفون

وجد خبراء شركة "Symantec" ثغرة في أجهزة شركة "آبل"، التي يمكن استخدامها للتحكم بالجهاز عن بُعد.



وفقا للباحثين، يمكن للقراصنة الحصول على المفاتيح التي يولدها الجهاز للوصول عبر شبكة الواي فاي، وبنفس الوقت بسبب أن التزامن يحدث بشكل مستمر، فإنه لا يمكن تنفيذ الهجوم مباشرة.



وأعلن الخبراء، أنه بهذه الطريقة، يمكن للمهاجمين الوصول إلى جميع البيانات المخزنة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، ومراقبة جميع تصرفات الضحية، إضافة إلى ذلك، سيسمح للمهاجم بإزالة التطبيقات أو تثبيتها.



ويمكن الدخول إلى الهاتف فقط في حال السماح للجهاز بالاتصال بشبكة الواي فاي. ولم تعلن الدراسة عما إذا سجلت مثل هذه الهجمات.