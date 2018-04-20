القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 04:09 م

عاجل.. إصابة شخص في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2136451

أصيب شخص بجروح طفيفة في حادث إطلاق نار، وقع صباح اليوم، بمدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أفادت «روسيا اليوم».

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