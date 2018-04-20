عاجل.. إصابة شخص في إطلاق نار بمدرسة أمريكية
أصيب شخص بجروح طفيفة في حادث إطلاق نار، وقع صباح اليوم، بمدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أفادت «روسيا اليوم».
أصيب شخص بجروح طفيفة في حادث إطلاق نار، وقع صباح اليوم، بمدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أفادت «روسيا اليوم».
تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا التي تشمل توسعة الشارع من الجانبين ومن الجزيرة الوسطى بالشارع والذي يبلغ عرضه 50 مترًا. وكذلك إنشاء أرصفة على جانبي الشارع بعرض ...
تقدم قناة "المحور" الفضائية، فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، تغطية خاصة وحصرية للأمسية الوطنية من صالون "المحور" الثقافي، والتي أقيمت تحت عنوان "فى حب مصر"، بدعوة من الدكتور حسن راتب. وخصص هذا ...
تستعد مدينة المنصورة، اليوم الجمعة، لإقامة حفل «ريد بول» بإستاد جامعة المنصورة «القرية الأولمبية». وتشهد «القرية الأولمبية» استعدادات أمنية مكثفة، يقودها مدير القرية الأولمبيىة هيثم البدويهي، بعد ...