الأسهم الأمريكية تتراجع مع استمرار نتائج الأعمال الفصلية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، في ظل تركيز المستثمرين على نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



وجاء هبوط "وول ستريت" في مستهل جلسة اليوم، مع استمرار الشركات فى الإفصاح عن نتائج الأرباح خلال الربع الأول، حيث أعلنت "جنرال إلكتريك" تحقيقات أرباح وإيرادات فصلية بأكثر من التوقعات وارتفع سهم الشركة بنسبة 7%.



فى حين تراجع سهم "أبل" بنسبة 2% بعد توقعات "مورجان ستانلي" بأن مبيعات أجهزة "آيفون" الخاصة بالشركة ستكون أقل من التوقعات.



وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"الارتفاع المصطنع وغير المبرر لأسعار النفط"، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.



وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% ليسجل 24641 نقطة، فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2692.3 نقطة.



أما "ناسداك" فقد هبط بنسبة 0.3% ليصل إلى 7214.1 نقطة.



ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" في وقت لاحق من اليوم.



وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2293 دولار.