ضبط شركة شحن بريدى دون ترخيص فى المنشية بالإسكندرية

ضبطت مباحث البريد، اليوم الجمعة، شركة شحن لتقديم الطرود البريدية دون ترخيص في منطقة المنشية بالإسكندرية.



وردت معلومات أكدتها التحريات ممارسة بعض الشركات أعمال البريد دون تصريح من الهيئة القومية للبريد في المنشية بالإسكندرية.



بإجراء التحريات أكدت قيام شركة اللفترس للشحن بتقديم الخدمات البريدية من شحن الطرود وتوصيل الطلبات للأفراد والشركات والهيئات دون الحصول على تصريح من الهيئة القومية للبريد.



تم الانتقال إلى مقر الشركة، سالفة الذكر، وتبين قيام الشركة بممارسة أعمال تخص الهيئة القومية للبريد دون الحصول على تصريح، حيث عُقد اللقاء مع «م.ر.ب»، مدير الشركة، وبمواجهته أقر أنه جارٍ استخراج التراخيص والتصريح بمزاولة المهنة من الهيئة القومية للبريد.



أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كل الإجراءات القانونية.



حُرر محضر بإدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهم لقسم شرطة المنشية، لقيده وعرضه على النيابة.