القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:56 م

السيسى يتفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة

السيسى يتفقد أعمال
dostor.org/2136438

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أعمال التطوير والمنشآت الجديدة بطريق العين السخنة.

وصافح السيسى، خلال الجولة، العاملين وعددًا من المواطنين.

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