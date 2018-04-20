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الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:55 ص

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المحور الجنوبى بمعبد الكرنك

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الأقصر - هدي الأمير
dostor.org/2136143

أجرى الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اليوم الجمعة، جولة تفقدية داخل معبد الكرنك، وتابع أعمال المحور الجنوبى، الذى يمتد من الصرح السابع إلى العاشر، برفقة الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الآثار، استكمال الجولات مساء اليوم، بافتتاح قاعات العرض الجديدة بمتحف الأقصر في السادسة مساء، ثم تفقد طريق الكباش، وبعدها إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، يعقبه حفل موسيقي داخل المعبد.

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المحور الجنوبى بمعبد الكرنك
وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المحور الجنوبى بمعبد الكرنك
وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم المحور الجنوبى بمعبد الكرنك
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