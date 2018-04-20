أروى جودة: أى دور أقدمه تحدى جديد بالنسبة لى

تواصل الفنانة أروي جودة تصوير مشاهدها في مسلسلى «أبو عمر المصري» و«أهو ده اللي صار»، المقرر عرضهم في موسم الدراما الرمضاني لهذا العام.



وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن أي دور تقدمه هو تحدي جديد بالنسبة لها وهنا تكمن الصعوبة التي تواجهها في الأعمال التي تشارك بها.



وتابعت أن مسلسل «أبو عمر المصري» مأخوذ عن روايتين للكاتب الكبير عز الدين شكري فشير واستناد العمل الي روايتين تحدي آخر بالنسبة لها، مشيرة إلى أن دور المحامية الذي تجسده ضمن أحداث المسلسل ويجمعها ببطل العمل الفنان أحمد عز يحمل الكثير من المفاجأت.



وأضافت أن مسلسل «أبو عمر المصري» تمتزج أحداثه بين الدراما والتراجيديا والرومانسية ويناقش العديد من القضايا.



يذكر أن أروى جودة شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "هذا المساء" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية.