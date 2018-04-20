مايا نصرى: أجسد دور محامية من عائلة راقية بمسلسل «السر»

تستعد الفنانة اللبنانية مايا نصري لعرض مسلسلها الجديد «السر»، بعد انتهاء موسم الدراما الرمضاني لهذا العام.



وقالت مايا نصري في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنها تجسد دور محامية، تنتمي لعائلة راقية وكبيرة، وهي أيضًا ابنة لمحامي معروف ومشهور، تتزوج من الفنان نضال الشافعي وتتوالى أحداث المسلسل المليئة بالأسرار.



يشارك في بطولة مسلسل «السر» مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم وفاء عامر وحسين فهمي وريم البارودي ونضال الشافعي، من إنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.