مقلد: الأحزاب التى لا يوجد بها 50 عضوية عليها الدمج

قال أحمد مقلد، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر، إن الحياة الحزبية في مصر حدث لها سيولة بعد ثورة يناير، حيث تم تأسيس العديد من الأحزاب تعدت 105 أحزاب دون التأكد من أن هذه الأحزاب كيانات فاعلة في المجتمع وليس تعدد أسماء وصفات فقط، الأمر الذي ترتب عليه ظهور عدد قليل لم يتعدى 7 أحزاب هم الذين شغلوا مناصب ومكانة في الشارع المصري، لما بادروا به من خدمات للمواطنين، وشكلوا أمانات ومقرات ومارسوا الحياة الحزبية بمعناها الحقيقي، في حين أن الأحزاب الأخرى لم تستطع من تكوين 50 عضوية.



وأكد مقلد، لـ«الدستور»، أن هذا أظهر تخوف لدى حزب المؤتمر من أن تكون هذه الأحزاب بوابة الكيانات الإرهابية المندسة، مشيرا إلى أن الأحزاب الصغيرة التي لم تتعدى عضويتها 50 فردا عليها الاندماج مع أحزاب أخرى.