«تظهر فى الصور وتعذب روح قاتلها».. ساحرة ولاية ماساتشوستس

في عام 1981، تم شراء منزل تاريخي في سالم بولاية ماساتشوستس، وتحويله إلى مكاتب.



في عيد الميلاد من نفس هذا العام، التقطت كاميرا بولارويد في المبنى شيئًا غريبًا ومخيفًا للغاية. هل كان الشبح الذي التقط لساحرة ميتة؟



يحكي موقع "بارانورمال جايد" القصة من البداية، في عام 1981، اشترت كارلسون ريالتي هذا البيت الجميل، في ماساتشوستس، المنزل تم تحويله إلى مكاتب عقارية.



في عيد الميلاد في ذلك العام، بدأ موظف في المكتب التقاط صور بولارويد للموظفين، لتعليق إكليل عيد الميلاد، التي تزين أحد أبواب المكاتب.



ومع ذلك، عندما انتهى من معالجة صورة، أظهرت شيئا لا يمكن تفسيره. هناك، في ما كان من المفترض أن يكون صورة واحدة من النساء السماسرة كان شيئا مختلفا تماما. لقد تغير الإطار وأصبح الآن لقطة أوسع أظهرت امرأة رقيقة نوعًا ما، مرتديةً فستانًا داكنًا مزينًا باللون القاتم مع شعر أسود متجعد. لم تكن هذه الصورة نفسها التي كانت موجودة في عدسة الكاميرا في الوقت الذي تم التقاط الصورة فيه.



هذا سبب ارتباك وخلط بين العاملين في المكتب الذين لم يستطيعوا تفسير الصورة. في غضون بضع سنوات بدأت تنشر في الكتب. سرعان ما بدأ الناس يشيرون إلى الصورة على أنها "ساحرة" والسبب في ذلك بسيط للغاية.



كان جناح جوشوا واحدا من أول المنازل المبنية من الطوب التي تم بناؤها في سالم، ماساتشوستس، تم بناؤه من قبل كابتن البحر التجاري الأثري جوشوا وارد في عام 1784، ولكن قبل بناء المبنى المكون من ثلاثة طوابق الذي بني على الموقع، كان هناك مبنى أكثر بساطة يقف في مكانه - منزل جورج كوروين، ضابط الشرطة في مقاطعة إيسيكس، الموقع على مذكرات الاعتقال والإعدام خلال محاكمات ساحرة سالم.



توفي جورج كوروين في النهاية بسبب نوبة قلبية في عام 1696. لم يتم دفن كوروين لبعض الوقت وبقي جثمانه في قبو منزله حتى تم إنهاء كل القضايا القانونية العالقة ثم دفن. ربما حكم على كوروين أن يقضي الأبدية في مكان واحد مع ساحرة تعذب روحه.



كما ظهرت نسخة أخرى من هذه الأحداث، موظفة أخرى من مكتب السمسرة العقارية التقطت لنفسها صورة وعندما ظهرت النسخة الأخيرة صدمت مما رأته به، لم تكن صورتها بل شبح امرأة غريبة، كما هو موضح وكأنها تشبه "الساحرة" في الصورة السابقة.