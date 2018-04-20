«حب ومرض ووفاة».. أزمات تعرضت لها الفنانة نجلاء فتحى

لا تزال تنهال الردود الشديدة من قبل الجمهور والفنانين، على الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عقب توجيهها بعض الكلمات الجارحة التي تتطالب من خلالها الفنانة نجلاء فتحي، بعدم نشر صور لها وهي بعمر متقدم، وذلك بعد ظهورها الأيام الماضية فى بعض الصور مع النجمة يسرا وفريق مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، بالعين السخنة، ثم نصحتها بأن تتبع أساليب الفنانات الأخريات للحفاظ على جمالها، ولكن محبي الفنانة نجلاء فتحي من جمهور والفنانين أصدر العديد من التعليقات على ما قالته الإعلامية فجر.



ولم تكن تلك الأزمة هي الأولى التي تتعرض لها الفنانة نجلاء فتحي، فقد تعرضت للعديد من الأزمات من قبل، وتستعرض "الدستور" أبرز تلك الأزمات.



نجلاء فتحي وشائعة مرضها

في حياة الفنانين تتعد الشائعات، ولكن الفنانة نجلاء فتحي تطاردها شائعة المرض بين الحين والأخر، والتي تأتي أخرها، في مارس 2018، حين انتشرت شائعات حول تدهور الحالة الصحية، حتى خرج المخرج خضير محمد خضير، زوج ابنتها، لتوضيح حقيقة الأمر، مؤكدًا أن بداية الشائعة كانت من خلال ناقدة سينمائية نشرت صورة للفنانة وطلبت الدعاء لها بالشفاء، ولكن حقيقة الأمر أن الفنانة كانت مريضة وتم شفاءها ما يقرب من 3 سنوات، وكتب الله لها السلامة، حيث كانت تعاني من مرض الصدفية.



نجلاء فتحي وشاعة زواجها

خلال فترة الثمانينات قدمت الفنانة نجلاء فتحي في فيلم "أحلام هند وكاميليا" عام 1988 مع المخرج محمد خان وأمام أحمد زكي، الذي خرجت فيه عن نوعية أدوارها السابقة، حيث قدمت دور المرأة الشعبية المطحونة، و"كاميليا" خادمة تتزوج من لص لعب دوره أحمد زكي، وما أن ينجح الفيلم ويحقق الجوائز، حتى تأتي الشائعات حول علاقة حب بين "زكي ونجلاء"، جمعت بينهما خلال تصوير الفيلم، ولكن الطرفين نفيا تلك الشائعات.



نجلاء فتحي وأزمة وفاتها

تتوالى الأزمات والشائعات في حياة الفنانة نجلاء فتحي؛ لتكون إحدى هذه الأزمات، الحديث عن وفاتها، ففي عام 2015، تخرج حيث تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة نجلاء فتحي، زوجة الإعلامي حمدي قنديل، مما اضطر شقيقه المحامي عاصم قنديل؛ ليخرج للجميع للرد على تلك الشائعات، حيث بين الأستاذ عصام أن أسرته بذلك الخبر السيء، وأكد أن هذا الخبر كاذب.