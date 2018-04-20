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الجمعة 20/أبريل/2018 - 04:04 ص

«النسخة الزائفة من الأميرة ديانا».. شقيق ميجان ماركل يكشف حقيقتها

«النسخة الزائفة من
نيفين هنري
dostor.org/2135922

كشف توماس ماركل، 51 عاما، شقيق ميجان ماركل عن أن زفافها الملكي "مزق العائلة".

وأضاف الأخ غير الشقيق للممثلة الأمريكية، أن الشابة البالغة من العمر 36 عاما قد نسيت جذورها من خلال رفضها دعوة أقربائها المقربين في حفل زفافها على الأمير هاري، وفقا لتقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واتهم ماركل، من ولاية أوريجون، شقيقته بإدارة ظهرها للأسرة، وقال إنها "زائفة" تحاول تصوير نفسها على أنها النسخة الجديدة من الأميرة ديانا، لكنها نسخة مزيفة.

وأضاف لصحيفة ديلي ميرور: "لقد نسيت جذورها بوضوح. إنها مزقت عائلتي بالكامل، تحب ميج تصوير نفسها كشخصية إنسانية وشخصية خيرية، لكنها لا تملك أي من تلك الصفات مع عائلتها، إنها تقدم أفضل أداء تمثيلي في حياتها. إنها تتصرف بزيف شديد، لقد قرأت أن ميج تريد أن تكون مثل ديانا، ديانا كانت معبودة من قبل الجميع في العالم. كانت محبوبة للأسباب الصحيحة، هذا ما تريده ميج، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث. إنها ليست حقيقية مثل ديانا".

لم يشاهد ماركل أخته منذ عام 2011 عندما كانت مع زوجها السابق ومنتج أفلامها تريفور إنغليسون، 41 عاما، عندما حضرت مع زوجها جنازة جدتهم دوريس في لوس أنجلوس.

وأشار إلى أنه لم يتلق حتى الآن دعوة لحضور حفل الزفاف ولكنه يتوقع أن يحصل على دعوة ويقول: "سيكون من اللطيف حقا [الحصول على دعوة] وهذا سيعني الكثير. أنا أتوقع أن آخذ دعوة، ولماذا لا، أنا من عائلتها ولسنا غرباء عن بعضنا".

ومع ذلك، يقول شقيقها إنه متأكد من أنه سيرى ميجان مرة أخرى، سواء في 19 مايو أم لا، وأن شعره ينتصب من فكرة أنه قريب بعيد عن ماركل، قائلا: "يا إلهي أنا لست قريب بعيد، ولكنها منذ أن انتقلت تورتنتو لتبدأ مشوارها الفني أصبح الكل بالنسبة لها بعيد حتى أبينا، إنه على الأرجح حزين بسبب ذلك، ميجان لا يمكن أن تنساني أبدا، كنا دائما متوافقين مع بعض، وقضينا أوقاتا جميلة عندما كنا سويا في لوس أنجلوس سنة 2011".

ولكن وفقا لكلامه، إذا لم يكن على قائمة المدعوين للزفاف الملكي فلن يحزن لأنه سيكون هو أيضا يجهز لحفل زفافه على خطيبته.

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