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الخميس 19/أبريل/2018 - 11:39 م

النيابة تطلب عرض «المستشار المزيف» على الطب الشرعي

النيابة تطلب عرض
مصطفى حربى - نجلاء رفاعى
dostor.org/2135874

أمرت نيابة حلوان، استخراج "المستشار المزيف" من محكمة الجنح، لعرضه على الطب الشرعى، على خلفية اتهامه باختطاف وتعذيب ضحاياه بعد علمهم بنصبه وبيع تماثيل من الجبس مقابل 15000 جنيه على أنها أثرية، كما أمرت بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى لبيان صحة الواقعة.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 3000 جنيه بعد أن تبين حيازته لآثار مصنوعة من الجبس، فيما تبين تورطه فى قضايا خطف وتعذيب فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم هانى ابوعلم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها أن كلا من أحمد م، وشهرته "أحمد سليم،" 34 سنة، صاحب شركة وأحمد م، 39 سنة، سائق ومسجل خطر، ومؤمن س، 35 سنة، سائق، وإسلام أ، 26 سنة، سائق يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية وعرضها للبيع.

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم وعثر بحوزتهم على 28 تمثالا حجريا "أحجام مختلفة"، 4 قطع نحاس مذهبة، صندوق خشبي بداخله 5 كتب بعنوان "عدة كاهن" وجميعها غير أثرية "مقلدة"، 11 رزمة ورق أعلى كل منها وأسفلها ورقة مالية فئة 100 دولار جميعهم مزيفين، وطبنجة صوت تركي الصنع "بحوزة الأول"، 1500 دولار، 3 سيارات جيب ملاكى وجميعها ملك المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة 3000 جنيه، ومن ثم أمرت بحبسه 4 أيام بعد تورطه فى قضايا أخرى، وجددها قاضى المعارضات 15 يومًا، فيما أمرت بإخلاء سبيل باقى المتهمين.

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