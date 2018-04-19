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الخميس 19/أبريل/2018 - 10:57 م

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

المصري أجمل رجال
وائل خورشيد
dostor.org/2135849

جدلية المصري من أجمل وأوسم رجال العالم وأشدهم جاذبية، كانت ولا تزال تسيطر على عقول المصريين، ربما هو موروث قد يعثر عليه أحد علماء الآثار في وقت ما مدونًا على ورقة بردي قبل آلاف السنين.

وكنّا نسمع قديمًا أنَّ الأجنبيات تحببن الرجل المصري، البعض كان يتساءل لماذا قد تحب فتاة شقراء شعرها يوزن بميزان الذهب وعيناها خضراء وبسمتها تضئ الليل، رجل مصري كما هو معروف في الذاكرة اللاواعية من العقل الأنثوي المصري، حيث يرتدي فانلة بحمالات وشورت أبيض كاستور، ودموع البطيخ الحمراء تنهمر على بياض فانلته فتكون النتيجة كارثية!

ويبدو أنَّ العقل المصري الجمعي أدرك أنَّ هناك خلل ما، وتراجع قليلًا عن نظرته المتعالية فيما يخص الرجل المصري، وهدَّأ من حدة نبرة الأجنبيان تحببن المصري، ونزل بالتصنيف قليلًا إلى "المصري أوسم رجال العرب".

وكان هذا الأخير أحدث هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» يلقى تفاعل كبير من المستخدمين، ونال الرجل المصري الكثير من السخرية التي قد تؤدي إلى إنهيار التوقعات لأمر بذئ.

وقالت أحد المعلقات ساخرة: «من عين أولجاونتاشا ومن عين نانسى وإليسا ومن عين حافظه ومليكه وكل اللى شاف المصرى وحسده»، ونشرت أخرى صورة للفنان يونس شلبي مرتديًا مايوه على البحر وقالت: «مش بس كدة، وكمان أكترهم رشاقة»، ليرد ذكر مصري مدافعًا عن الرجال بصورة للفنان أشرف عبد الباقي وكتب فوقها: «ايه يا سامية.. انتي لسه واخدة بالك ولا ايه».

هذا إلى جانب آلاف التغريدات الأخرى.. وترصد «الدستور» بعضًا منها وتركت البعض الآخر لماتحتويه من ألفاظ خارجة.

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
المصري أجمل رجال العرب.. بجد!
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