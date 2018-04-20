بالتفاصيل.. محمد رمضان يُكرر شخصية «الكنز» فى «نسر الصعيد»

يظهر الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسله الجديد "نسر الصعيد"، في ثلاثه أدوار مختلفة يعتمد خلالها على شخصيتين فقط، في العمل الذي ينطلق عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو الذي يشابه إلى حدًا كبيرًا ما قدمه خلال فيلم "الكنز" الذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي.



يبدأ رمضان أحداث العمل بشخصية الرجل الشاب الذي ينجب طفلًا يكبر مع الأيام، إلى أن يشيب ويكبر إبنه الصغير، الذي يدخل في العديد من المشاكل التي لم يستطيع والده حلها، وهي فكرة مشابهة لدور رمضان في فيلم "الكنز"، الذي بدأ أحداثه بشخصيتين أولهما رجل عجوز والأخر طفل، يكبر مع أحداث العمل ويدخل في العديد من الصراعات.



مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان وسيد رجب، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، وفاء عامر، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج ياسر سامى وأنتاج جمال العدل.

