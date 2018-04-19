العراق يتلقى تأكيدات من 11 دولة بالالتزام بالتعهدات المالية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن العراق تلقى تأكيدات، اليوم الخميس، من 11 دولة شاركت بمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، بشأن الالتزام بالتعهدات المالية التي قطعتها على نفسها في الحدث الذي استضافته دولة الكويت في فبراير الماضي.



وقال وزير التخطيط العراقي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على إعادة إعمار العراق سلمان الجميلي، في بيان على هامش ترؤسه لاجتماعات اللجنة، إن بلاده تلقت تأكيدات من 11 دولة بتنفيذ التزاماتها المالية التي تعهدت بها للعراق.



وأكد وزير التخطيط العراقي أن منصة إلكترونية أنشأتها الوزارة ستمثل قاعدة بيانات مهمة جدًا لجميع المشاريع التي سيتم تمويلها من التعهدات الدولية سواء كانت من المنح أو القروض الاستثمارية.



وشدد وزير التخطيط العراقي على المضي قدمًا في عمليات تنفيذ الخطط التنموية وخطط إعادة الإعمار في العراق من دون التأثر بالعملية السياسية، وما سينتج عنها من تغيير حكومي.



وأضاف وزير التخطيط العراقي أن موازنة العام الحالي 2018 تضمنت مخصصات مالية جيدة ستساعد الحكومات المحلية في المحافظات المتضررة على إنجاز الكثير من المشروعات الأساسية.