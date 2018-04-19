«عامر»: بناء وحدات نهرية جديدة مع قناة السويس

أكد اللواء مصطفي عامر، نائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة، أنهم يعملون حاليًا على إجراءات بناء وحدات نهرية جديدة مع هيئة قناة السويس، وتفعيل القرارات الخاصة بتنظيم العمل بالمعابر البرية، وتطبيق قانون المرور ومراقبة الموازين والحمولات الزائدة على الطرق البرية، ونقل جميع الصادرات والواردات من وإلى السودان عبر النقل النهري ووادى النيل.



وأضاف "عامر"، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الهيئة تبحث أيضًا سرعة تجديد الرخصة السياحية للعمل بها، وتنشيط السياحة بين البلدين، ودعوة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص للمشاركة فى تعزيز نشاط الهيئة.



وأشار نائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يبحث مع وزارة المالية الإعفاء الضريبى والجمركي الممنوح للهيئة.

