القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
مصر
الخميس 19/أبريل/2018 - 03:31 م

«عامر»: بناء وحدات نهرية جديدة مع قناة السويس

اللواء مصطفي عامر
اللواء مصطفي عامر
علا غزال
dostor.org/2135354

أكد اللواء مصطفي عامر، نائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة، أنهم يعملون حاليًا على إجراءات بناء وحدات نهرية جديدة مع هيئة قناة السويس، وتفعيل القرارات الخاصة بتنظيم العمل بالمعابر البرية، وتطبيق قانون المرور ومراقبة الموازين والحمولات الزائدة على الطرق البرية، ونقل جميع الصادرات والواردات من وإلى السودان عبر النقل النهري ووادى النيل.

وأضاف "عامر"، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الهيئة تبحث أيضًا سرعة تجديد الرخصة السياحية للعمل بها، وتنشيط السياحة بين البلدين، ودعوة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص للمشاركة فى تعزيز نشاط الهيئة.

وأشار نائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يبحث مع وزارة المالية الإعفاء الضريبى والجمركي الممنوح للهيئة.

موضوعات متعلقة

وزيرا النقل فى مصر والسودان يشهدان خطة تشغيل الهيئة

«عرفات» يشهد عرضًا متكاملًا لخطة تطوير هيئة وادي النيل

«عامر»: هيئة وادي النيل تطور أسطولها لمواكبة سوق النقل

وزير النقل يوقع عقد تشغيل خط «أسوان - أبوسمبل» السياحي غدًا

اقرأ أيضًا
منذ يومين

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ 5 أيام

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 6 أيام

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ 6 أيام

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

منذ 6 أيام

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

الآن

وفاة ضحية الحوت الأزرق بالبحيرة

إخوانية تجمع 2.3 مليون جنيه بدعوى توظيفها بالبحيرة

خاص بالأرقام.. تفاصيل مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة

شكري: مصر لم تتلق أى رد من السودان وإثيوبيا حول سد النهضة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

حرب إلكترونية بين «الأسواني» و«قنديل».. والسبب «قطر» (تدوينات)

ألبومات الصور

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

انفعالات بريئة.. أطفال زملكاوية أثناء إحدى مباريات النادى

جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 52 من كلية الصيدلة

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

حرب إلكترونية بين «الأسواني» و«قنديل».. والسبب «قطر» (تدوينات)

كشكول

وزير التعليم العالي: مستعد لتصوير إعلان لدعم أبو الريش الأطفال

طالبة بإعلام القاهرة تفوز بسباق التجديف على مستوى الجمهورية

فتحي خضير: أبو الريش مثل محمد صلاح.. وإمارات مصر "وعدت فأوفت"

"الديب": رياض الأطفال أنسب المراحل لتربية النشء بالأزهر

كيف تكتشف موهبة طفلك وتنميها

الأمصار

ماكرون: أوروبا تعيش لحظة حاسمة

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بادعاء إطلاقهم طائرات ورقية شرق رفح

قادة النمسا وروسيا وألمانيا مستعدون للمساهمة بالمفاوضات السورية

ضبط حاويات وقنابل كيميائية مصدرها ألمانيا وبريطانيا بدوما

وداعًا لأسطورة كاسترو.. ميغيل دياز كانيل رئيسًا لكوبا

منوعات

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

عجوز في رحلة البحث عن «ونس»: «نفسي أودع العزوبية»

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك