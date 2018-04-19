القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
الكرازة
الخميس 19/أبريل/2018 - 12:39 م

الأنبا مكاريوس يطالب بعودة «النصح والإرشاد» لمواجهة اختفاء القبطيات

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
مونيكا جرجس- جرجس صفوت - تريزة شنودة
dostor.org/2134980

طلب الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص في تصريح خاص لـ«الدستور»، بـ«عودة جلسات النصح والإرشاد»، التي تحل كثيرا من أزمات اختطاف الفتيات من الأقباط وتسمح بفرصة أخيرة لجلوس رجال الدين وأهل الفتاة، للتأكد من نيتهن في تغيير الدين.

من جانبه قال الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إنه لابد من تشريع قانون ينص على أن أي فتاة تحت سن 21 عامًا، يتم إعادتها إلى أهلها بغض النظر إذا كانت مخطوفة أو ذهبت بإرادتها، وكذلك الأولاد، مضيفًا أنه يجب أن يكون الإنسان حرا في اختيار دينه، ولا يجب أن يكون هناك أي دور للكنيسة أو الأزهر في الأمر وأن يسري القانون على الجميع.

وأضاف كمال في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن حرية الاعتقاد الديني أمر وجوبي، وكل إنسان حر في اختيار دينه بشرط أن يكون بلغ السن المناسبة لذلك بموجب قانون، مطالبًا الحكومة بسرعة تقديم قانون ينص على ذلك.

كانت مصادر كنسية، قد كشفت عن مطالبات للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة جلسات النصح والإرشاد، التي تحل أزمة اختطاف الفتيات من الأقباط.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة، تقدم بطلبات للقيادات الدينية للمسيحية، بعودة جلسات النصح والإرشاد، خاصة بعد ظاهرة اختفاء الفتيات في الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه المطالب بعد اختفاء الفتاة القبطية ميراي جرجس، من محافظة سوهاج، بعد احتفالات عيد القيامة المجيد، ولم تكن هذه الحالة الوحيدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تداول نشطاء أقباط أخبار اختفاء العديد من الفتيات القبطيات على مستوى الجمهورية في ظروف غامضة.

يذكر أن جلسات النصح والإرشاد كانت تستخدم في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، البابا الـ117 من بابوات الكنيسة الأرثوذكسية، لحل أزمة اختفاء القبطيات، والتأكد من نيتهن لتغيير الدين بواسطة أهلها ورجال الدين المسيحي، ودون ضغوط أو تهديدات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

على جمعة يرفض تنفيذ وصية «أُمّ» أرادت تقسيم الميراث بالتساوى

روسيا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة بسبب رسوم الصلب

«مدبولي» يسلّم عقود 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعى بالسادات

السعودية تفتح أبواب السينما أمام الجمهور مساء اليوم

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

«المؤبد» لمختطف حفيدى عثمان أحمد عثمان

ألبومات الصور

رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏

صور.. احتفالية بيوم اليتيم فى «التربية للطفولة المبكرة» بالمنيا

ندوة دينا أنور الناشطة فى حقوق المراة

كواليس مباراة الترسانة وجمهورية شبين

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

«المؤبد» لمختطف حفيدى عثمان أحمد عثمان

كشكول

"مجلس الوزراء" يوضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

بالفيديو.. اعتراض الجيوشي علي ذكر إسرائيل بدلا من مصر فى المنتدى الإفريقي

عضو "تعليم البرلمان" تكشف حقيقة دمج التعليم الأزهري بالعام

الأعلى للجامعات: مشروع محو الأمية لا يقل أهمية عن "الكهرباء والمياه"

التعليم تفتح باب الترقي للعام الدراسي القادم

الأمصار

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين في ختام التعاملات

الخارجية الروسية تتهم الفصائل المعارضة في دوما بمنع دخول المفتشين الدوليين

تراجع المؤشر العام لسوق دبي للجلسة الرابعة على التوالي

القوات اليمنية تشن عملية عسكرية مكبرة في مفرق المخا

بالصور.. توغل القوات التركية في قرية برميزة العراقية

منوعات

على جمعة يرفض تنفيذ وصية «أُمّ» أرادت تقسيم الميراث بالتساوى

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك