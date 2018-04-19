بعد استبعاد "البشاير".. القائمة الكاملة لمدارس إخوانية تم إغلاقها والتحفظ عليها (تفاعلي)

بعد قرار وزارة التربية استبعاد إداريين بمدرسة البشاير للغات بمحافظة القاهرة بسبب انتمائهم وولائهم لأصحاب المدارس وتحريضهم لأولياء الأمور على التجمهر، وأبلغت اللجنة النيابة العامة والنيابة الإدارية بشأن المخالفات المالية والإدارية ببعض المدارس المتحفظ عليها، خاصة أنه يبلغ عدد المدارس الإخوانية 87 مدرسة، بحسب احصاء وزارة العدل ولجنة حصر أموال الاخوان.



"الدستور" ترصد مدارس إخوانية تم إغلاقها والتحفظ عليها بناءً على قرار أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية لارتكابها مخالفات إدارية ومالية خاصة بتمويل الإرهاب





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