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الخميس 19/أبريل/2018 - 02:22 ص

«الكومى»: مجلس النواب سيقر قانون «الإيجار القديم» مهما كانت الصعوبات

النائب محمد الكومي
النائب محمد الكومي
أشرف لاشين
dostor.org/2134555

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإسكان، إن اللجنة لم تناقش قانون الإيجارات القديم في الفصل التشريعي الحالي، مرجحًا أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

وأضاف "الكومي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن لجنة الإسكان بالبرلمان لم يعرض عليها حتى الآن أيًا من مشاريع القوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه ربما يكون هناك بعض النواب أو الكيانات البرلمانية قد تقدموا بأيًا من القوانين الجديدة في هذا الشأن، ولكنها لم تعرض على اللجنة حتى الآن.

وأكد "الكومي"، أن اللجنة ستراعي خلال مناقشتها لقانون الإيجار القديم، تحقيق العدالة لجميع الأطراف سواء للمالك او للمستأجر، حيث يكون هناك حل عادل للجميع دون أن يكون هناك ظلم لأي منهما، متابعًا: «جميعنا نعلم أن هذا الملف من الملفات الشائكة والصعبة؛ لأنه يخص قطاع عريض وكبير من المواطنين».

واستكمل: «أعتدنا منذ أن دخلنا المجلس أن نواجه مثل هذه القوانين واتخذنا خلال الفترة الماضية قرارات بشأن قوانين كانت تمثل قنابل موقوتة داخل المجتمع مثل قانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين، ومع ذلك لم يهرب البرلمان من المواجهه وأقر القوانين؛ ولذلك لدينا من الجرأة والشجاعة أن نواجه هذه القوانين فيما يتوافق مع المصلحة العامة للمواطنين والدولة، وعلى هذا الأساس نسير ونجتهد في تقديم مشاريع القوانين وإقرارها».

واختتم "الكومي" تصريحاته، قائلًا: «مهما كانت صعوبة قانون الإيجار القديم وحساسيته فسوف يراعي البرلمان تحقيق العدالة المطلقة بين الطرفين، والقانون سيتم مناقشته في الوقت المناسب لا محال».

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