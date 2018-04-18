«الهوم سكولينج».. قصة الهروب من التعليم الحكومي (cross media)

"المدرسة لم تضيف لابني بل خربت مجهود سنوات في تربية شخصيته، ولذلك كان لابد من الوقوف لمعرفة سبب الخلل" بهذه الكلمات بدات الام "سالي أسامه" والدة الطفل "مازن" حديثها مع "الدستور" حول تجربتها مع التعليم المنزلي أو التعليم المرن. وسالي هي واحدة من العديد من الامهات اللاتي اخترن تعليم أبنائهن بأسلوب التعليم المرن، وهو الاسلوب الذي لا يوجد حصر لاعداد الاطفال الملتزمين به أو المتخرجين منه بسبب عدم الاعتراف الرسمي من الدولة به، وهو ما دفع سالي لاطلاق حملة توقيعات لمطالبة وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي للاعتراف به، والسماح للاطفال بالدراسة من خلال التعليم المرن، على ان يخضعوا في نهاية كل مرحلة تعليمية لاختبارات تحت اشراف لجنة متخصصة لقياس مهارات الاطفال، مشيرة إلى ان وفقاً للابحاث فان الاطفال المتعلمين طبقاً لنظام التعليم المرن سيفوقوا أقرانهم.