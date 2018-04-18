القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني
عبير سليم
dostor.org/2133158

أكد جوفين ويليامسن وزير الدفاع البريطاني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا، وأصبحت قوة إقليمية كبيرة وبات لها تأثير كبير في منطقة الخليج، وفي مناطق عديدة للنزاعات؛ حيث أن لها دورًا إيجابيًا جدًا، خاصة أنها تمتلك قوات مسلحة متطورة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية في مجال التسليح، إضافة إلى التأثير السياسي والثقافي للإمارات بات واضحًا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وقال "ويليامسن" في تصريح لصحيفة "الاتحاد"، الإماراتية على هامش زيارته للدولة: "إن المملكة المتحدة ودولة الإمارات شركاء في مكافحة الإرهاب ولدينا الكثير من التأثير الإيجابي على مستوى العالم لمواجهة التطرف والتشدد".

وأضاف "أن العلاقات بين البلدين في مجال الأمن تعد الأقوى، ونريد أن تزيد هذه العلاقات متانة في المستقبل من حيث التدريب المشترك بين القوات المسلحة البريطانية والإماراتية، واتخاذ الخطوات معًا".

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