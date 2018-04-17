الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:22 م
اعرف حظك غدًا الأربعاء من بُرجك.. (فيديوجراف)
غادة موسى
dostor.org/2132870
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لحظ الأبراج غدًا الأربعاء على المستوى المهني والعاطفي والصحي.
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لحظ الأبراج غدًا الأربعاء على المستوى المهني والعاطفي والصحي.
أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إطلاق إصدار الجديد من سلسلة هواتف «Y Series» لعام 2018 في الأسواق المصرية، وتشمل ثلاثة هواتف تنتمي لفئة الهواتف الاقتصادية، وهم Y7 Prime، Y6 Prime، وهاتف Y9 المُنضم ...
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