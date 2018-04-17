اعرف حظك غدًا الأربعاء من بُرجك.. (فيديوجراف)

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إطلاق إصدار الجديد من سلسلة هواتف «Y Series» لعام 2018 في الأسواق المصرية، وتشمل ثلاثة هواتف تنتمي لفئة الهواتف الاقتصادية، وهم Y7 Prime، Y6 Prime، وهاتف Y9 المُنضم ...