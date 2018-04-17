حماس: لدينا ما يُجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها تملك من الأوراق ما يجبر الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن شرطها للدخول في أي صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، هو الإفراج عن كل الأسرى الذين أعادت اعتقالهم بعد صفقة تبادل الأسرى الأخيرة عام 2011.



وقالت حماس، في بيان لها، بمناسبة الذكرى 44 ليوم الأسير الفلسطيني: «إن عدونا لا يفهم إلا لغة القوة ومنطق الندية والتعامل بالمثل، وإن ما تمتلكه المقاومة من إرادة وأوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة على العدو، تجبره على الإفراج عنكم وإطلاق سراحكم».



وطالبت الحركة، في بيانها، إسرائيل، بالالتزام باتفاق التبادل في صفقة وفاء الأحرار «صفقة شاليط»، وإطلاق سراح كل الأسرى الذين شملتهم الصفقة، وتم اعتقالهم، كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.



كما طالبت الحركة، الوسيط المصري، بإلزام حكومة الاحتلال بإطلاق سراح كل من تم اعتقاله من صفقة «وفاء الأحرار»، بشكل مخالف لبنود الصفقة، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبذل أقصى جهد ممكن وتفعيل كل وسائل الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى، التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وتعترف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأسر 4 إسرائيليين، بينهم جنديان أسرا خلال عمليات عسكرية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف العام 2014، فيما أسرت جنديًا آخر في ظروف غامضة لم تعلن عنها.

