سقوط ضابط مزيف وعاطل بتهمة سرقة أجنبى بالأزبكية

نجح رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية برئاسة المقدم محمد رضا، رئيس المباحث، من القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي وهواتف محمولة من أجنبي.



جاء ذلك أثناء مرور الرائد عمر مسلم، معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية؛ لتفقد الحالة الأمنية، حيث تنامى إليه سماعه صوت استغاثة مواطن، وبالتوجه والفحص تبين أنه شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية تعرض لسرقة مبلغ 12 ألف جنيه و3 هواتف محمولة منهما جهاز "تابلت"، على يد شخصين مجهولين وأدلي بأوصافهما التقريبية.



وبتمشيط مداخل ومخارج محيط موقع السرقة، تم ضبط كل من، "وليد. ع"، 30 سنة، عاطل، سبق ضبطه في عدد 2 قضية، كما تم ضبط "حسن. ع"، سبق ضبطه في أكثر من قضية، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على الهواتف المبلغ بسرقتها ومبلغ مالي 5800 من المبلغ المسروق.



وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بعرضه المساعدة على المجني عليه بغرض سرقته، وبمواجهة الثاني اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة بغرض السرقة.



باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات ومواجهته بالمتهمين بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.