اليوم.. محاكمة متهم بتزوير بطاقة رقم قومى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بتزوير بطاقة رقم قومي.



ويصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، ومحمد عبدالصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسي، ومحمد صابر.



وأسندت النيابة العامة للمتهم "يحيي ع"، في القضية رقم 14607 لسنة 2016 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 343 لسنة 2016 ارتكب وآخر مجهول تزوير في محرر رسمي وهو بيان استمارة رقم قومي "1324264833" باسم حمادة إبراهيم عوض، والصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بأن قام بإثبات خلافًا للحقيقة بيان كونه فني كهرباء بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، واعتمده بخاتم عزاه زورا لتلك الجهة، للاعتداد به في استصدار بطاقة الرقم القومي موضوع الاتهام الثاني.



واشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو موظف الأحوال المدنية في ارتكاب تزوير محر ر رسمي، وقلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وللشركة القابضة للصناعات الغذائية.