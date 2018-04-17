القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
حوادث
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:18 ص

اليوم.. محاكمة متهم بتزوير بطاقة رقم قومى

اليوم.. محاكمة متهم
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2131708

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بتزوير بطاقة رقم قومي.

ويصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، ومحمد عبدالصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسي، ومحمد صابر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "يحيي ع"، في القضية رقم 14607 لسنة 2016 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 343 لسنة 2016 ارتكب وآخر مجهول تزوير في محرر رسمي وهو بيان استمارة رقم قومي "1324264833" باسم حمادة إبراهيم عوض، والصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بأن قام بإثبات خلافًا للحقيقة بيان كونه فني كهرباء بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، واعتمده بخاتم عزاه زورا لتلك الجهة، للاعتداد به في استصدار بطاقة الرقم القومي موضوع الاتهام الثاني.

واشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو موظف الأحوال المدنية في ارتكاب تزوير محر ر رسمي، وقلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وللشركة القابضة للصناعات الغذائية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ 5 أيام

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

الآن

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

اليوم.. وزير الاتصالات يشهد افتتاح المقر الجديد لـ«أورانج مصر»

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

الأسطورة يحذف 4 صور من مولد قنا: «نسر الصعيد طار»

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

رشا مهدي تقصف جبهة مهاجمي «السيسي» بتغريدة على «تويتر»

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القيطون (صور)

أعمال فنية مميزة لطلاب مدارس الجيزة بمعرض «السعيدية» (صور)

تحرير 4025 محضرًا وإزالة مخالفات مرافق بشوارع «أول المنصورة»

اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة ومعهد تكنولوجيا الدواء بالهند

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

رشا مهدي تقصف جبهة مهاجمي «السيسي» بتغريدة على «تويتر»

كشكول

حفل الافتتاح المبدئي لجامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية .. غدا

"العودة للجذور" ندوة بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني

شوقي : كشف الجهات الداعمة لمشروع تطوير التعليم المصري

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مسرح كلية التربية بالقاهرة بعد إغلاقه 6 سنوات

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

وزارة العدل السودانية تطالب بـ«مدونة سلوك» للقوات الحكومية

الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية

المعارضة التركية تبدأ اعتصاما لرفض قانون الطوارئ

ads
منوعات

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

«ناسا» تطلق مرصدًا لاستكشاف الكواكب الخارجية

22 أبريل.. مؤتمر علمي لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك