بعد «قسطى بيوجعنى».. غيهاب لمعى يحضر لفيلم جديد

يستعد المخرج والمؤلف غيهاب لمعي للدخول لتجربة سينمائية جديدة بعد شهر رمضان المقبل، بعد طرحه لفيلمه الجديد "قسطي بيوجعني"، خلال موسم شم النسيم من بطولة هاني رمزي ومايا نصري، بعد فترة كبيرة من التأجيل.



ويتكتم "لمعي" على تفاصيل العمل لكن التجربة الجديدة ستكون مع شركة إنتاج مختلفة وأبطال مختلفين عن طاقم عمل فيلمه المعروض حاليًا بالسينمات.



والفيلم من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، وإنتاج شركة سوتير، وبطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم "هاني رمزي ومايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبوسريع"، وموسيقى تصويرية محمود الشابوري، وديكور محمد مراد، وتصوير إيهاب حامد.

