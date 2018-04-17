«ماس كهربائى» وراء اشتعال حريق بشقتين أمام محكمة الجيزة

كشفت المعاينة الأولية لمباحث قسم الجيزة، كواليس نشوب حريق بشقتين سكنيتين أمام محكمة الجيزة.



وتبين حدوث ماس كهربائي بسبب تلامس أسلاك بدون عازل، نتج عنه الحريق وأمتد لمحتويات الشقتين، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.



وكان غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقتين سكنيتين بجوار محكمة الجيزة.



وعلى الفور انتقل قوات الإطفاء، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق، وإخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة.

