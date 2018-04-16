إعلامي كويتي يفضح دور قطر والإخوان في تخريب الصومال

قال الكاتب والإعلامي الكويتي، محمد أحمد الملا، إن جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني، بدعم قطرى، يريدون تخريب الصومال، وإخراجها عن محيطها العربي، وذلك بوقف الدعم العربي لها مثل الإمارات التي دائما ما قدمت الدعم الإنساني للصوماليين.



وقال الملا، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «الإمارات لها دور كبير في الصومال لخدمة الشعب المسلم الشقيق»، مؤكدا أنها قامت ببناء المؤسسات الأمنية والبنية التحتية لتدريب الجيش والشرطة، إلى أن جاءت الخيانة، ليتم تعطيل المساعدات من قبل الحرس الثوري والإخوانجية ومن يمولهم لمحاولة تحويل الصومال إلى دولة محتلة ولتنفيذ أجندات الخونة ونشر فكرهم.



وكانت الحكومة الصومالية، المدعومة من قطر، أوقفت مؤخرا طائرة إماراتية، على متنها دبلوماسيون واحتجزت أموالا كانت بحوزتهم لدعم المهام الإنسانية في الصومال، فيما احتجت الحكومة الإماراتية على هذا الأمر.