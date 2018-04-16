عمرو واكد يبدأ تدريب الشباب الكويتي على التمثيل.. الأربعاء

يبدأ النجم عمرو واكد الأربعاء القادم تدريب الشباب الكويتي على فنون التمثيل، ضمن الورشة الجديدة التي تقيمها الفرقة السينمائية الأولى التي يرأسها المخرج رمضان خسرو.



وتأتي الورشة الجديدة بعد الورشة الأولى التي قدمها "واكد" وحققت نجاحا كبيرا، وقت إقامتها؛ لتكتمل الأفرع السينمائية المختلفة بعد جولة من الورش.



وكان المخرج المصري سمير سيف درس خلال الفترة الماضية دورة الإخراج، وقدم الموسيقار خالد حماد ورشة للموسيقى والصوت بالإضافة إلى عدة ورش أخرى قدمها عدد من التقنيين من الوطن العربي.