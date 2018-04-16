السيسي يعود من السعودية بعد مشاركته فى القمة العربية الـ 29

وصل مطار القاهرة الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد المشاركة فى القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، فى دورتها العادية الـ29، كما شهد الرئيس ختام فعاليات تمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذى أقيم بالمنطقة الشرقية بالمملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، إن الأمن القومى العربى يواجه تحديات غير مسبوقة، مشددا على أننا نحتاج لاستراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات الأمن القومى القائمة.



وقال السيسى إن هناك دولا إقليمية تؤذى حقوق الجوار، وهناك جيش دولة إقليمية يتواجد على أرض بلدين عربيين، مؤكدا كامل دعم مصر والدول الشقيقة للشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعة.

