مليار جنيه إجمالى تداولات البورصة خلال التعاملات

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الإثنين، نحو 1.328 مليار جنيه من خلال التداول على أسهم 190 شركة، وارتفع 89 شركة، وانخفض 56، واستقر 45، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 275.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 29.3 ألف صفقة.



واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 1.309 مليار جنيه، فى حين استحوذ المتعاملون الرئيسيون على 111.6 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 1.197 مليار جنيه.

