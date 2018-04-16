ارتفاع الأسهم الدولارية في ختام تعاملات اليوم

حققت الأسهم الدولارية تراجعا تاما، خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وجرت التداولات على 9 ورقات مالية.



وتراجعت ورقة بينما استقرت 3 ورقات، وارتفعت 5 ورقات، وبلغ إجمالي قيمة التداولات 45.3 مليون دولار بتداول 2.4 مليون ورقة مالية منفذة على 255 عملية، برأسمال سوقي 45.2 مليون دولار.



وارتفع أسهم كل من القابضة المصرية الكويتية بنسبة 1.94% محققا 1.05 دولار، تلاه الحفر الوطنية بنسبة 2.82% محققا 3.65 دولار، وسهم الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف بنسبة 2.17% محققا 0.47 دولار، تلاه العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 4.55%، محققا 0.23 دولار، وسهم البنك المصرى الخليجى بنسبة 1.05% محققا 0.96 دولار.



وتراجع سهم المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» بنسبة 0.10% محققا 10 دولارات.