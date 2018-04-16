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الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:05 م

السجن المشدد 15 عامًا لعصابة السطو على محلات المجوهرات بأوسيم

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
محمد عيسي
dostor.org/2131121

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وسامح منير، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص نشاطه في السطو المسلح على محلات المجوهرات، وسرقتها، بالسجن المشدد 15 عامًا، بمنطقة أوسيم.

وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم «روماني. ع. ص» سائق، ويقيم بإمبابة، و«روماني. ع. ر»، 21 سنة، عاطل، ويقيم بإمبابة، و«وائل. ج. ج»، عامل رخام، و«كرم. ع. ح»،32 سنة، عامل بمحل مفروشات، ويقيم بإمبابة، لأنهم بدائرة مركز شرطة أوسيم، سرقوا المنقولات المملوكه لـ«سمير. س. ا»، و«روماني. ج. م»، و«أمين. ب»، وكان ذلك بطريقة الإكراه الواقع على الثاني والثالث، إبان عملهم بالحانوت ملك الأول، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، فرسم لهم المتهم الرابع طريق إنفاذ مخططهم الإجرامي وأمدهم بالمال والأسلحة النارية والبيضاء والعتاد، وتوجهوا للحانوت محل عمل المجني عليهم حال حمل ثلاثة منهم أسلحتهم، وما إن وصلوا لمقصدهم حتى أوهموا المجني عليهما الثاني والثالث برغبتهم في بيع مشغولات ذهبية، وما أن اطمئنا لهم أشهروا بوجهيهما أسلحتهم حال قيام المتهم الرابع بمراقبة الطريق محل الواقعة، فأوقعوا الرعب في نفوسهم ووثقوا أيديهما باستخدام «رباط بلاستيكي»، فتمكنوا من شل مقاومتهما، واستولوا على منقولاتهما، والمشغولات الذهبية، ثم فروا هاربين. 

كما أحرزوا دون ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا «مسدسا فردي الإطلاق»، وأحرزوا دون ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن «فرد روسي»، كما أحرزوا دون مسوغ أسلحة بيضاء «مطواة».

وجاء في أقوال الضابط، مجري التحريات محل الواقعة، أن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وأن المتهم الرابع هو من أعد خطة ارتكابها، ووفر الأسلحة النارية والبيضاء لباقى المتهمين، وأنهم ارتكبوا الواقعة بعد مراقبتهم الحانوت، ورصد عدد العاملين به ومواقيت عمله.

كما ورد بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه «روماني.ج. م» إصابته بخدوش بالقدمين والساعد اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم.

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