السبت.. مؤتمر صحفي للإعلان عن شرح ضوابط القيد بـ«الإعلاميين»

صرح حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع، في الواحدة ظهر السبت المقبل، بنادى الإعلاميين في السادس من أكتوبر، للإعلان عن تفاصيل ما تم إنجازه من أعمال تأسيس النقابة، وإنجازات المجلس، والصعوبات العديدة التى تم تجاوزها.



وسيُعلن فى المؤتمر عن بدء عمليات قيد الأعضاء، وشرح ضوابط القيد، مع فتح باب التقدم لطلب القيد بجداول النقابة، لمن لم يتقدم من قبل بطلب القيد.

