أحمد يونس يواصل «اللهم بلغنا رمضان» على 9090

يستمر الإذاعى أحمد يونس، مقدم برنامج «كلام معلمين»، المذاع على الراديو 9090، في تقديم الفقرة الخاصة بعنوان «اللهم بلغنا رمضان»، الذى يقدمها للعام الثالث على التوالى، وحتى نهاية شهر شعبان، وهى الفقرة التى تهدف لتجديد الشوق لشهر رمضان الكريم والاستعداد له بشكل مناسب.



ويستعرض «يونس» من خلال الفقرة الأسباب التي ينتظر الجميع قدوم شهر رمضان من أجلها مثل التجمعات العائلية، فرحة شراء الفوانيس وتزيين المنزل، المشاركة في إعداد وتوزيع الشنط الرمضانية، واطعام الفقراء، الأجواء المصرية في الشهر الكريم، الأخلاقيات الإيجابية التي يسعى الجميع للتحلي بها في الشهر الكريم والتمسك بها من بعده، ويتحدث فيها «يونس» عن طقوس الاستعداد للشهر الكريم في مختلف الدول.



ومن خلال الفقرة، يذيع «يونس» يوميًا أغنية من أغاني الشهر الكريم القديمة، وتترات الفوازير، وبعض الإعلانات الشهيرة في رمضان.



أما فقرة «مراجعات الثانوية العامة»، فسوف تنتهى السبت المقبل، بعد أن استمرت لما يقرب من ثلاثة أسابيع، قام «يونس» من خلالها بتقديم المراجعات الخاصة بجميع المواد «العلمية والأدبية»، من خلال أساتذة ومتخصصين، الذين قاموا بمراجعة أهم الأجزاء في المناهج مع طلبة الثانوية العامة، على الهواء مباشرة من خلال إذاعة 9090.



«كلام معلمين» يذاع من الأربعاء إلى السبت فى الواحدة بعد منتصف الليل، ولمدة ثلاث ساعات على الهواء.