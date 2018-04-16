«المركزى»: 438.7 مليار جنيه إجمالى النقد المتداول فى 2017

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي النقد المتداول إلى 438.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.



وأوضح "المركزي"، أن 170 مليار جنيه من النقد المتداول لفئة 25 قرشًا، و419 مليارا من فئة 50 قرشًا، و1.2 مليار جنيه من فئة جنيه، و3.4 مليار جنيه من فئة 5 جنيهات، و3.9 مليار جنيه من فئة 10 جنيهات، و6.7 مليار جنيه من فئة 20 جنيهًا، و24.6 مليار جنيه من فئة 50 جنيهًا، و148.6 مليار جنيه من فئة 100 جنيه، و248.4 مليار جنيه من فئة 200 جنيه.