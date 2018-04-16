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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 12:51 م

«المالية»: نستهدف 8.2 مليار جنيه من فوائض إيرادات القطاع العام

وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
dostor.org/2130754

كشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية، عن أن وزارة المالية تستهدف الحصول على 8.2 مليار جنيه من فوائض إيرادات شركات قطاع الأعمال العام، لتعظيم إيرادات الدولة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، أن السياسات الجديدة لشركات قطاع الأعمال، تكفي لتحقيق فائض يساهم في زيادة إيرادات الدولة.

وأوضح، أن الاعتماد لا يكون على الشركات القابضة فقط بل على الشركات التابعة لها، أي أن ما يذهب لوزارة المالية إيرادات مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن هناك تطورات عديدة طرأت على شركات قطاع الأعمال العام ما يبرز مدى قدرته على تحقيق فوائض جيدة.

من جهته، قال ياسر عمر نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"الدستور"، إن قطاع الأعمال قوي ويستطيع مساعدة الدولة في زيادة معدلات الإيرادات، مشيرا إلى أن البيان التمهيدي ليس هو الصورة النهائية للموازنة العامة للدولة بمعنى أنه يمكن مناقشته وتعديله.

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