حظك اليوم.. برج الأسد: تتمتع بصحة قوية
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الإثنين.
وفيما يخص برج الأسد، قالت:-
- مهنيًا: القمر الجديد في برج الحمل يلتقي بأورانوس ويعدك بنجاح يكون حليفك قريبًا مهما اشتدت الصعاب، وتحصل على مبتغاك في نهاية المطاف.
- عاطفيًا: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصًا أنّ تجاربه السابقة معك غير مشجعة، ففكر في الأمر مليًا قبل تفاقم الأمور.
- صحيًا: تتمتع بصحة قوية لكنك تعمل بكدّ؛ لذا قد تتعرض للتشنجات العضلية والعصبية التي يعود سببها إلى قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة.