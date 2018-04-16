حظك اليوم.. برج الأسد: تتمتع بصحة قوية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الإثنين.



وفيما يخص برج الأسد، قالت:-



- مهنيًا: القمر الجديد في برج الحمل يلتقي بأورانوس ويعدك بنجاح يكون حليفك قريبًا مهما اشتدت الصعاب، وتحصل على مبتغاك في نهاية المطاف.



- عاطفيًا: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصًا أنّ تجاربه السابقة معك غير مشجعة، ففكر في الأمر مليًا قبل تفاقم الأمور.



- صحيًا: تتمتع بصحة قوية لكنك تعمل بكدّ؛ لذا قد تتعرض للتشنجات العضلية والعصبية التي يعود سببها إلى قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة.



