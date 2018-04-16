اليوم.. «البرلمان» يناقش مقترحات النواب فى جلسته العامة

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد فيصل عبيدى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لبعض القرى بمركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ، وكذلك الطلب المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء وتنفيذ محطة مياه (5000) لتر لقرية نشا نبروه - محافظة الدقهلية، وكذلك الطلب المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن سرعة توصيل خدمة الصرف الصحى لقرى مركز بلقاس - محافظة الدقهلية.



كما تناقش الجلسة الطلب المقدم من النائب جمال كوش، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحى لبعض القرى بمحافظة القليوبية، وكذلك الطلب المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن سرعة الانتهاء من محطة الواسطى والبدء فى المرحلة الثانية من محطة كفر الجزيرة - محافظة بنى سويف، وكذلك الطلب المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن التنازل عن محطة المياه الملغاة بقرية البيهو مركز سمالوط - محافظة المنيا - لإقامة محطة رفع للصرف الصحى، وكذلك الطلب المقدم من النائب مصطفى جمعة الطلخاوي، بشأن تنظيم مرور السيارات بمنطقة ميدان وادي القمر - محافظة الإسكندرية، وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد حسين عبدالرحيم، بشأن تأخير فتح إدارة مرور بني عدي ووحدة مطافي بني شقير - مركز منفلوط - محافظة أسيوط.



كما تناقش الجلسة الطلب المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن عمل قسم شرطة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان يمين طريق "مصر- الإسماعيلية" - محافظة الشرقية، وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن عمل إشارات مرورية إلكترونية في مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية، وكذلك الطلب المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب حامد، بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها "8000 متر مربع" والكائنة غرب مسجد عمر بن الخطاب لإنشاء وحدة مرور لتراخيص السيارات الملاكى وإصدار رخص القيادة، وإنشاء وحدة جوازات، وتصاريح العمل، ومكتب للأحوال المدنية بحلوان - محافظة القاهرة، وكذلك الطلب المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء سور لمركز شباب سفلاق - مركز ساقلته - محافظة سوهاج، وكذلك الطلب المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن إنشاء حمام سباحة أوليمبي بالساحة الشعبية بديرب نجم - محافظة الشرقية.