22 أبريل.. مؤتمر علمى لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

تنظم الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة، برئاسة الدكتورة بشرة عبدالله السيد، المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان «نباتات الزينة والبيئة»، وذلك يوم 22 أبريل المقبل فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة.



وقالت الدكتورة بشرة السيد إن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات، منها التوعية بالدور الحيوي لنباتات الزينة في تقليل التلوث البيئي، فضلا عن دور نباتات الزينة في تقليل الأثر الضار لتلوث التربة، والمياه، وطرق مقاومة التلوث بالبدائل الطبيعية، وكذلك نباتات الزينة الصديقة للبيئة .



الجدير بالذكر أن الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة تأسست عام 2013، وهي جمعية علمية ثقافية ترفيهية، تعمل في مجال الزهور ونباتات الزينة، ولا تتبع أي جهة، وتقوم على العمل التطوعي الغير ربحي لأعضائها.