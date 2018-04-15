القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

الأحد 15/أبريل/2018 - 06:46 م
سيد عبدالقادر
سيد عبدالقادر

ضربة عسكرية لمحو عار هزيمة سياسية

dostor.org/2129957

الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى، شعارات تتردد كثيرًا على ألسنة زعماء الغرب وفى الندوات والمؤتمرات، وبيانات منظمات حقوق الإنسان، ولكن أى نظرة تأملية بسيطة لما يدور على المسرح السياسى الدولى، تؤكد أن العالم يدار وفقا لقوانين وقواعد شريعة الغاب، وأهمها أن البقاء للأقوى، وأن قوتك أهم من حجتك، وأن الأسد هو الذى يحكم رغم أن الفأر أو الثعلب ربما يكون أذكى منه بكثير.

عندما تقول مندوبة الولايات المتحدة فى مجلس الأمن فى جلسة علنية: «إننا لسنا بحاجة لموافقة مجلس الأمن لضرب سوريا»، فإنها تؤكد أن شريعة الأقوى هى التى تفرض نفسها على شريعة القانون الدولى ومبادئ العدالة، وغيرها من الشعارات التى يطنطنون بها كثيرًا عندما يرغبون، ويهملونها تمامًا إذا تعارضت مع مصالحهم.

وعندما تعرف أنه فى بريطانيا «أم الديمقراطية»، تستطيع رئيسة الوزراء أن تتخذ قرارا بتوجيه ضربة إلى سوريا أو أى بلد فى العالم، دون الرجوع إلى مجلس العموم، فعليك أن تتساءل: وما جدوى الديمقراطية إذن إذا كان ممثلو الشعب مغيبين عن اتخاذ القرار بشن حرب عدوانية ظالمة، ربما تكبد البلاد خسائر مادية أو حتى معنوية؟، ولكنك ستجد من يجيبك قائلًا: وما الضير فى أن تشارك «تيريزا ماى» فى شن هجوم ظالم، يقتل فيه آلاف من أبناء الشعب السورى، وتهدم مدنهم وممتلكاتهم، وهى تعرف أنه يمكنها أن تقدم اعتذارها عما حدث أمام لجنة تحقيق لمجلس العموم، تمامًا كما فعل رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير، عندما اعتذر بكل بساطة عن غزو العراق قائلًا: إن المعلومات الاستخباراتية وقت الغزو ثبت خطؤها، وما حدث بعد الغزو بدا أنه أكثر تعقيدًا مما كنا نتصور؟!. إن هذه الأمة (أى العراق) التى أردنا أن نحرر أبناءها من أشرار صدام حسين، تحولت إلى ضحية للانقسامات الطائفية، وبسبب كل هذا فأنا أعبر عن حزنى وأسفى واعتذارى إلى حد قد لا تصدقونه.
الفرق بين حيوانات الغابة التى تفرض إرادتها بالقوة، وزعماء العالم الحاليين «أسود العالم ونموره وذئابه» الذين يتعطرون ويرتدون ملابس أنيقة، أن الحيوانات صادقة وتحارب من أجل البقاء، أما زعماء الدول الكبرى فهم كاذبون، ويحاربون ليزدادوا ثراء وانتفاخًا بالثروات، حتى لو سحقوا وسفكوا دماء الدول الأضعف التى يعاملونها على أنها حيوانات، لا تستحق شرف البقاء فى هذا الوجود.
حيوانات المسرح السياسى الدولى تكذب بلا خجل، من أجل أن تسرق خيرات الآخرين، ومن أجل أن تسخر أبناءهم لصالحها، وهى تقتل وتسحق الأضعف دون أن تذرف دمعة واحدة على ضحاياها.
ودعونى أقتبس من كلمة بشار الجعفرى، مندوب سوريا فى مجلس الأمن، عندما قال: إن أكاذيب الدول الكبرى اليوم، أصبحت أهم أسلحة الدمار الشامل، هذه الأكاذيب التى سرقوا بها فلسطين وغزوا بها فيتنام وقسموا كوريا ومزقوا يوغوسلافيا، كما غزوا العراق وحطموا ليبيا.
الكل يعرف أن هناك ثلاث دول كبرى فى العالم العربى يجب تحطيمها وكسر جيوشها، حتى يتم الاستيلاء على المنطقة بالكامل، ويتحقق الشعار المكتوب على واجهة الكنيست الإسرائيلى وهى «إسرائيل من النيل إلى الفرات»، وقد كانت البداية بالعراق وجيشها العظيم، والآن تجرى محاولات سحق سوريا وجيشها منذ سبع سنوات، وهى محاولات تستخدم فيها كل أساليب الكذب والخداع من تأسيس تنظيم داعش وإدارته بواسطة المخابرات الأمريكية والبريطانية، وانتهاء بأكاذيب الهجوم الكيميائى على خان شيخون ثم على دوما.. والكل يعلم علم اليقين أنهم إذا انتهوا من سوريا فإن الخطوة التالية ستكون بمحاولة تحطيم مصر التى يعتبرونها «الجائزة الكبرى».
نجاح هذا السيناريو الأسود - وهو ما لن يحدث - يعنى أن يساق من تبقى على الخارطة العربية كالقطعان، ولهذا فإننى أستغرب هذا الحماس الشديد الذى يبديه بعض العرب للمشاركة فى الهجوم على سوريا، سواء بالتمويل أو بنشر الأكاذيب أو حتى بالتأييد الشديد، واختصار المأساة السورية فى شخص الرئيس بشار الأسد، وكأن رحيله هو «الهدف السامى» الذى يدفع بعض العرب المليارات من أجله.. مع أن رحيل شخص لا يمكن أن يكون مبررًا لغزو أو لتحطيم دولة.. فهل حقق سقوط صدام حسين أى خير لبلده؟!، ولماذا لم نتعلم بعد كل ما حدث أن الهدف كان تحطيم العراق؟!.
الشىء المؤكد أن الأكاذيب قد تصنع انتصارات، لكنها لا تصنع أمجادًا، ولا تضمن استمرار قيادة هذا العالم إلى الأبد، فأكاذيب بريطانيا العظمى لم تحل دون غروب شمس إمبراطوريتها، وأكاذيب واشنطن لن تحول دون استمرار التراجع الواضح فى زعامتها للعالم، وكما كتب فشل العدوان الثلاثى على مصر فى عام ١٩٥٦، كلمة النهاية للإمبراطورية العجوز، فقد يكون فشل الولايات المتحدة فى تحقيق انتصار حقيقى فى الحرب المستمرة فى سوريا منذ سبع سنوات - وهى أطول من الفترة التى استغرقتها الحرب العالمية الثانية - هو البداية الحقيقية لتراجع نفوذها فى المنطقة، وقد تكون هزيمتها السياسية فى هذه الحرب هى بداية النهاية للأسد الأمريكى الذى بدت الشيخوخة عليه فى معاركه الأخيرة، من كوريا إلى سوريا.
يستطيع ترامب أن يوجه صواريخه هنا وهناك.. ويحطم هنا وهناك فى قواعد الجيش العربى السورى، لكن هل يمكنه أن يتجاهل حقيقة ساطعة كالشمس، وهى أن هذا الجيش قد هزم كل حلفاء أمريكا على الأرض السورية؟ حتى لو قيل إن هذا بدعم من روسيا وإيران.. المهم أن الهزيمة قد وقعت، وكان آخر فصولها فى الغوطة ودوما.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ حوالي 11 ساعة

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ يومين

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

الآن

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون المجلس القومي للمرأة

بعد تدشين الشركة الإماراتية.. «الدستور» تقدم بالأرقام كشف حساب لقناة السويس (إنفوجراف)

«التضامن»: تمويل 30 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات

سبب الوفاة: إشاعة.. كذبات ساهمت في إشعال الفتن (Cross Media)

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

ألبومات الصور

«قصور الثقافة» تختتم الملتقى الثقافي لشباب جامعة حلوان (صور)

فوز «البدري» بمقعد فوق السن في «انتخابات للبيطريين» (صور)

«آداب المنيا» تفوز ببطولة الشطرنج طالبات (صور)

الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»

نجم الساعة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

كشكول

ندوة بالجامعة العربية المفتوحة بمصر تناقش النموذج الياباني في التعليم وتنمية قدرات الأطفال

"النسخة الأصلية منك" ندوة بكلية الإعلام جامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بطلاب كلية الحقوق ووعدهم بحل مشاكلهم

"ظاهرة الإرهاب وتحديات التنمية فى مصر" بمؤتمر جامعة عين شمس

"التعليم" تنظم المهرجان المسرحي الأول للتعليم الخاص

الأمصار

تونس تستضيف القمة العربية الـ 30 العام المقبل

بالفيديو .. البيان الختامي لأول أيام القمة العربية

وزير الخارجية المغربي لـ «الأمصار»: أتمنى انتهاء الأزمة الليبية

رئيس الوزراء العراقي: الفاسدون والإرهابيون وجهان لعملة واحدة

إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة

ads
منوعات

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر

​ ضربة عسكرية لمحو عار هزيمة سياسية

د. منى حلمى

​ واحد مصرى اسمه القصبجى

د. محمود الضبع

​ تعظيم الذات والزعامة الفردية

ماجد حبته

​ صفعة ثلاثية لـ... الأمم المتحدة

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
ads